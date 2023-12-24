الطوائف المسيحية في منطقة حاصبيا احتفلت بعيد الميلاد المجيد

احتفلت الطوائف المسيحية في منطقة حاصبيا بعيد الميلاد المجيد، وتراس كاهن الرعية الاب اميل حداد قداس العيد في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الاورتوذكس في حاصبيا، بحضور حشد من المصلين والمؤمنين من أبناء البلدة والجوار، وفي عظته دعا الاب مراد إلى "المحبة والسلام"، معتبرا ان "ولادة المسيح جلبت لنا الفرح والسلام والرجاء والمحبة للجميع".

وبالمناسبة أيضا، تراس الاب فخري مراد قداس العيد في كنيسة مارجاورجيوس في بلدة الماري قضاء حاصبيا بحضور جمع من المصلين من أبناء البلدة، وامل مراد في عظته ان "يعم لبنان عشية الميلاد المجيد السلام والإخاء والمحبة بين جميع أبنائه".