انت الان تتابع خبر ريال مدريد يستعد لتحضير مفاجأة.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل فاسكيز هدف الفوز القاتل (1-0) على حساب ألافيس، في الدقيقة 90+3، يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة 18 لليجا.

وبحسب شبكة "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي تجديد عقد فاسكيز لمدة موسم آخر.



وينتهي تعاقد فاسكيز في قلعة سانتياجو برنابيو، بنهاية الموسم الجاري، وكان هناك اتجاه لرحيله في صفقة انتقال حر.

وأضافت الشبكة، أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، قد استدعى فاسكيز، عقب الفوز على ألافيس، وأخبره برغبته في تجديد عقده لموسم إضافي.

وأشارت إلى أن هذا القرار يتعارض مع رغبة مشجعي ريال مدريد، لكن بيريز يعتقد أن دور اللاعب داخل وخارج الملعب مهم للغاية.

ويحظى فاسكيز، بمشاعر جيدة من قبل زملائه داخل غرفة ملابس المرينجي.