التونسيون ينتخبون مجلساً ثانياً في البرلمان

ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد تونس، اليوم الأحد، انتخابات محلية ترمي إلى اختيار أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المجلس الثاني في البرلمان.

كان مجلس نواب الشعب قد تولى مهامه في ربيع عام 2023 على إثر انتخابات نيابية.

ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو 2024.

وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية تونس وفي مشاريع التنمية الإقليمية.

ودعي نحو تسعة ملايين تونسي، اليوم الأحد، لانتخاب أكثر من ألفي مرشحّ من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

في نهاية المطاف، سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الثامنة بالتوقيت المحلي.

ستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 27 ديسمبر الجاري، علماً بأن الجولة الثانية ستجرى في فبراير 2024.