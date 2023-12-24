فلسطين تدين تخصيص الاحتلال ملايين الدولارات للاستيطان بالضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأحد، عن إدانتها مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص ملايين الدولارات للمستوطنات، معتبرة الإجراء تقويض ممنهج لحل الدولتين.

واعتبرت الاقتراح الذي قدمه وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتيريتس، بتخصيص نحو 75 مليون شيكل لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بزعم احتياجات أمنية، تهديد خطير "لأمن ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي لوقف الاستيطان الإسرائيلي باعتباره تصعيدا خطيرا للأوضاع.