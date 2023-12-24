"عشية عيد الميلاد".. الأردن تنفذ إنزالاً جويًا لمساعدات على كنيسة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نفذت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية في القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، إنزالاً جوياً لمساعدات على محاصرين في كنيسة القديس برفيريوس بحي الزيتون في قطاع غزة.

ويُعد الإنزال الجوي الأردني الذي يشمل مساعدات إنسانية ومواد غذائية للمحتجزين داخل الكنيسة، السابع من نوعه لدعم المدنيين المحاصرين في غزة.

وتقول إذاعة القوات المسلحة الأردنية، إن المحاصرين يعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية.

وأكد الجيش الأردني على أن الإنزال الجوي رسالة تضامنية مع الإخوة المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد.