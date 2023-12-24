كاهن كنيسة سانت أوجيني ببورسعيد: نحتفل اليوم بـ 4 أعياد



محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الأب صموئيل فايز، كاهن كنيسة سانت أوجيني بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، إن اليوم هو احتفال بـ 4 أعياد تشهدها بورسعيد من العرس الانتخابي، وفوز رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وأعياد النصر بالمحافظة التي توافق يوم 23 ديسمبر، وعيد الميلاد المجيد، وحلول العام الميلادي الجديد.

وأوضح الأب صموئيل فايز، خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد، أن عيد الميلاد يوافق 3 أعياد الأول كان بالأمس وهو عيد النصر لمحافظة بورسعيد، والذي يوافق ال 23 ديسمبر من كل عام، والثاني هو عيد الميلاد المجيد، والثالث هو العرس الانتخابي الذي شهدته المحافظة ومصر كلها، والرابع النتيجة التي خرجت من الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم كاهن كنيسة سانت أوجيني، بالشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على مجهوداته التي يبذلها من الخطط التنموية والتطوير الذي تشهده المدينة بكافة النواحي.