وأناب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لتهنئة الكنيسة الكاثوليكية بالاعياد كلا من الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والمستشار اسلام الغزولي نائب رئيس الحزب ، واللواء نبيل السيد مساعد رئيس الحزب.

شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار يشارك في احتفال الكاثوليك بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012