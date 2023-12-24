تظاهرة حاشدة جديدة في المغرب ضد "حرب الإبادة" في غزة والتطبيع مع إسرائيل

جدد متضامنون مع الفلسطينيين في مسيرة حاشدة بالرباط الدعوة إلى وقف فوري "لحرب الإبادة" في غزة ولاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، محيين "صمود المقاومة" الفلسطينية.

وسار أكثر من عشرة آلاف متظاهر في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة تحت شعار "أوقفوا حرب الإبادة على غزة.. أوقفوا تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني"، بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، المكونة من أحزاب يسارية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة.

ورفعوا لافتات بالعربية والانجليزية تدين "قتل الأطفال" و"تدمير المستشفيات"، وتطالب "بوقف الإبادة" و"إنهاء الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967.