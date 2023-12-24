المدير العام لمنظمة الصحة يندّد بالقضاء على النظام الصحي في غزة

اشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الى إن النظام الصحي في غزة يتعرّض للتدمير، مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار.
وأشاد تيدروس بالعاملين في القطاع الطبي في غزة الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف لا تنفك تزداد صعوبة. واعتبر إن "القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة"، مضيفا "نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وشدّد تيدروس على أنه "في مواجهة انعدام مستمر للأمن وتدفّق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح".
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