توقيف ثلاثة اشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعة إسلامية في النمسا

أعلنت السلطات النمساوية توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إسلامية، فيما عززت فيينا وبرلين الإجراءات الأمنية حول الكنائس وأسواق عيد الميلاد بسبب "مخاطر متزايدة".

وأفادت وزارة الداخلية النمساوية بأنها أوقفت أربعة أشخاص السبت "ينشطون في شبكة إسلامية". وأعلن متحدث باسم الوزارة في وقت لاحق أن ثلاثة منهم ما زالوا قيد الاحتجاز بانتظار تحقيقات إضافية.

كما كثفت الشرطة إجراءات التفتيش، خاصة حول الكنائس وأماكن الاحتفالات الدينية وأسواق عيد الميلاد في فيينا، مشيرة إلى وجود "مخاطر متزايدة". إلا أن متحدثاً باسم الشرطة أكد عدم وجود "تهديد فوري بوقوع هجوم في فيينا".

وذكرت الشرطة النمساوية السبت في بيان، إن "ارهابيين في أوروبا يدعون إلى شن هجمات ضد مناسبات مسيحية، خاصة في 24 كانون الأول".

وبالتوازي، أعلنت السلطات الألمانية أنها عززت الإجراءات الأمنية وخاصة في كاتدرائية كولونيا بسبب خطر أمني مرتبط بتهديد وصف بأنه "إسلامي".