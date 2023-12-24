سلطات أوكرانيا تعلن فتح معبر حدودي بعد إنهاء سائقي شاحنات بولنديين إغلاقه

أعلنت حرس الحدود الأوكراني فتح معبر حدودي مع بولندا بعد يومين على اجتماع في كييف بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لحل المشكلة.

وأعلن حرس الحدود في بيان، أن "حركة الشاحنات استؤنفت"، موضحا أن "المزارعين البولنديين أنهوا الحصار أمام نقطة تفتيش ميديكا" (جنوب). وأضاف أن التوقف "انتهى في الساعة 09,30 (07,30 ت غ) وتجري عملية تسجيل ومرور الشاحنات التي تدخل إلى أوكرانيا كالمعتاد".

ويغلق سائقو الشاحنات البولنديون الذين يدينون "المنافسة غير العادلة" من زملائهم الأوكرانيين، الحدود بين البلدين منذ بداية تشرين الثاني، مما يؤدي إلى تشكل طوابير لا نهاية لها.

وهم يطالبون بإعادة العمل بنظام أوروبي للترخيص لشركات النقل الأوكرانية التي ترسل الشاحنات إلى بولندا. مع ذلك، تخلى الاتحاد الأوروبي عن هذا النظام لدعم كييف بعد بدء الغزو الروسي في شباط 2022 ومنذ ذلك الحين مدد هذا الإعفاء حتى حزيران 2024.

من جانبها، تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على النقل البري مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي لصادراتها ووارداتها.