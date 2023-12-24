خلال 4 أيام.. أبو عبيدة: مجاهدونا قتــ..ــلوا 48 جنديا إسرائيليا ودمروا 35 آلية عسكرية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيّا.

وقال أبو عبيدة، في بيان صدر عنه مساء الأحد، إن "مجاهدونا قتلوا 48 جندياً صهيونيًا وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر ".

وأشار الناطق باسم كتائب القسام: "كما تم استهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو".

وتابع أبو عبيدة: "كما دك مجاهدوا القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، و أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".

ونشر الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، مشاهد من الاشتباكات التي خاضها مقاتلو المقاومة خلال المعارك مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليوم في مختلف المحاور بقطاع غزة.