تبادل الاتهامات بين الجيش والدعم عقب تدمير مصفاة الخرطوم

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وكان الجيش السوداني قال في بيان عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، «إنها استمرارا لنهجها في تدمير مقدرات البلاد وتخريبها الممنهج للمنشآت الحيوية، استهدفت ميليشيات آل دقلو الإرهابية للمرة الثانية خلال هذا الشهر مصفاة الخرطوم بالجيلي، حيث أقدمت على تدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها».
وحسب البيان، «تدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا المسلك الإجرامي الذي يبرهن على أن هذه الميليشيات إنما تشن حربها على الشعب السوداني ومقدراته الوطنية، ويؤكد على ضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية».
وأشار البيان إلى أن ميليشيات آل دقلوا كانت قامت بتدمير جزئي لبعض مرافق المصفاة بتاريخ السادس من ديسمبر الجاري».
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
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