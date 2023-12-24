شكرا لقرائتكم خبر تبادل الاتهامات بين الجيش والدعم عقب تدمير مصفاة الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير سوداني أمس بتعرض مصفاة الخرطوم للبترول إلى تدمير كامل. ووفق ما نشرته صحيفة «التغيير» السودانية على صفحتها بموقع «فيس بوك» «تبادل الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، الاتهامات باستهداف مصفاة الخرطوم للبترول في منطقة الجيلي شمالي العاصمة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل».

وكان الجيش السوداني قال في بيان عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، «إنها استمرارا لنهجها في تدمير مقدرات البلاد وتخريبها الممنهج للمنشآت الحيوية، استهدفت ميليشيات آل دقلو الإرهابية للمرة الثانية خلال هذا الشهر مصفاة الخرطوم بالجيلي، حيث أقدمت على تدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها».

وحسب البيان، «تدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا المسلك الإجرامي الذي يبرهن على أن هذه الميليشيات إنما تشن حربها على الشعب السوداني ومقدراته الوطنية، ويؤكد على ضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية».

وأشار البيان إلى أن ميليشيات آل دقلوا كانت قامت بتدمير جزئي لبعض مرافق المصفاة بتاريخ السادس من ديسمبر الجاري».

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.