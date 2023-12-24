الصومال تصطاد 130 إرهابيا في عمليات عسكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الصومالية مقتل 130 إرهابيا من ميليشيات حركة الشباب خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الوطني ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.

وقالت الوزارة في بيان أمس، «إن قوات الجيش الوطني بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين تمكنت من مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وكذلك تدمير مواقع منسوبة للعدو الإرهابي».

وهنأت الوزارة أبطال القوات المسلحة على مضاعفة جهودهم الوطنية، كما شكرت المواطنين على دعمهم ووقوفهم إلى جانبهم.

وكان الجيش الوطني الصومالي نفذ عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب في قرى مريري وموردييلي ورقيلي وعانولي التابعة لمنطقة سبيد بمديرية أفجوي في محافظة شبيلي السفلى جنوب غرب البلاد.

وذكرت الوكالة أنه خلال هذه العملية التي قادها قائد الكتيبة الرابعة عشرة للجيش الوطني الرائد أحمد حسن سياد تم طرد العناصر الإرهابية من الأراضي الزراعية، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين.

ووفق الوكالة ، تمكنت القوات المسلحة من تأمين القرى التي تم تحريرها من الإرهابيين، وأشارت إلى أن القوات المسلحة والشركاء الدوليون تنفذ عمليات ضد المتمردين في مناطق البلاد، مما أسفر عن مقتل قادة وعناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.