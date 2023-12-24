شكرا لقرائتكم خبر نجل القذافي ينسحب.. وأمريكا: نشارك الليبيين إحباطهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقدت السفارة الأمريكية في ليبيا صناع القرار في البلد الأفريقي الذي تديره حكومتان في وقت واحد، ودعت الأطراف الرئيسة إلى قبول دعوة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، للمشاركة في المحادثات وتقديم التنازلات.

وأبدت السفارة أسفها لمرور سنتين على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، وقالت «نحن نشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلا لتلبية المطالب الشعبية والتوصل إلى تسوية تمكن من القيام بانتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته.»

وأعربت عن إيمانها بأن الوقت قد حان لكي يضع هؤلاء الفاعلون الخلافات جانبا وأن يجتمعوا من أجل صالح البلاد. نحثهم جميعا على القبول بدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنوايا الحسنة وتقديم التنازلات اللازمة».

وتجددت الخلافات في ليبيا خلال الأيام الماضية، واتهم فريق نجل القذافي، المجلس الرئاسي بعدم الجدية تجاه عملية المصالحة من خلال عدم معالجة ملف إطلاق سراح رموز النظام السابق.

وأعلن الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، انسحابه من المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، احتجاجا على استمرار سجن رموز نظام معمر القذافي.

واتهم الفريق، المجلس الرئاسي بعدم الجدية تجاه عملية المصالحة من خلال عدم معالجة ملف إطلاق سراح رموز النظام السابق المعتقلين منذ 2011 دون توجيه تهم إليهم، معتبرا أنه من العبث الاستمرار في هذا المشروع لأن روح الانتقام لا تزال سائدة مع استمرار معاملة بعض الليبيين على أنهم عبيد ومواطنون من الدرجة الثانية»، مشددا على أن العدالة ينبغي ألا تكون لطرف على حساب طرف آخر.

واختتمت أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في مدينة سبها، برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، حيث قرر المجتمعون عقد اللقاء المقبل في مدينة زوارة نهاية الشهر الحالي، على أن يعقد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية بمدينة سرت في نهاية شهر أبريل من العام القادم.

وتوقع مراقبون أن يؤدي انسحاب ممثلي سيف الإسلام القذافي، إلى إجهاض مشروع المصالحة الذي يتولى المجلس الرئاسي الإشراف عليه، ويستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد.

لماذا انسحب فريق القذافي؟