تركيا تدمر 29 هدفا في العراق وسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الدفاع التركية أمس أن وزير الدفاع يشار جولر، قاد وأدار عمليات جوية أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمال العراق وسوريا. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن حساب وزارة الدفاع التركية على منصة «إكس» أن جولر وجه وأدار العمليات الجوية من مركز عمليات القوات الجوية، مضيفا أن رئيس هيئة الأركان متين جوراق وقادة الجيش التركي كانوا إلى جانب الوزير جولر في مركز العمليات.

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