مبادرة مصرية من 3 مراحل لوقف حرب غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر مطلعة على محادثات حركة «حماس» في القاهرة بأن وفد الحركة عاد إلى قطر للتشاور مع المكتب السياسي، بشأن المبادرة التي طرحتها مصر عليها، وتتضمن ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وتتضمن المرحلة الأولى، بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد مقابل إطلاق سراح 40 من المحتجزين، فيما تطلق إسرائيل سراح 120 أسيرا فلسطينيا، ويتم خلالها وقف الأعمال القتالية وتدفق المساعدات الغذائية والطبية.

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