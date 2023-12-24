شكرا لقرائتكم خبر قيس سعيد: مستمرون في تطهير تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس على استكمال تطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها وقيادة البلاد نحو الجمهورية الجديدة وصناعة التاريخ، مراهنا على وعي الشعب.

وقال خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات المحلية رفقة قرينته إشراف شبيل سعيد «إن الشعب التونسي واع بكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معا في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس».

وشدد على أن تونس دولة موحدة وستبقى موحدة وسيصنع الشعب التونسي الاختيارات الكبرى في البلاد تعبيرا عن إرادته.

وتابع، في إشارة للمنظومة الحاكمة السابقة، «سنواصل بناء كل مؤسسات الدولة وتطهير الدولة ممن عبثوا بها».

وأضاف «حجم الفساد الذي كشفت عنه أخيرا في قطاعات عدة داخل الدولة ليس سوى جزء بسيط من الفساد الذي نخر البلاد».

وزاد «نقف معا كل من مكانه لنبني جمهورية جديدة.. وإنا على يقين أننا نسير في اتجاه التاريخ وإرادتنا غير محدودة كي نكون من أرقى الدولة بفضل ثروتها البشرية الكبيرة، نحن نعول على إرادتنا ونبني بلادنا برؤوسنا وفؤوسنا».

وأكد أن مسار 25 يوليو 2021 مستمر، وبعد تأسيس المجلس الأعلى للجهات والأقاليم واستكمال ما جاء به دستور 2022، سيتم تأسيس المجلس الأعلى للتعليم وتكوين المحكمة الدستورية.

وعن هذه الانتخابات المحلية قال سعيد إن هذه الانتخابات هدفها أن يكون أعضاء مجلس الجهات والأقاليم قريبين من المواطنين ويسعون إلى تحقيق مطالب الشعب.

ولفت إلى ضرورة وضع نص قانوني ينظم العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم لأنهما مجلسان يكمل بعضهما بعضا».

وأشار إلى أن هذه الانتخابات تمكن المهمش الذي لا صوت له، ويعتبر ورقة اقتراع يوم الاقتراع فقط من أن يصنع القرار ويسائل الحكومة.

انتخابات تونس: