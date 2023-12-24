خارطة السلام تزرع التفاؤل في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تسببت خارطة السلام التي جرى الإعلان عنها في اليمن في حالة من التفاؤل، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرج بشأن الجهود المبذولة للتوصل لحل نهائي برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وجددت وزارة الخارجية اليمنية في بيان صحفي التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، وأعربت عن شكرها لكافة الجهود التي بذلها الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرج ، أعلن توصل أطراف الصراع في اليمن للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل كامل البلاد.

وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي «إن التدابير تتضمن أيضا الانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق برعاية أممية تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي قوله «30 مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم، لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة. إن التزامهم هو، أولا وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين».

من جانب آخر أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن «حادث» وقع بالقرب من باب المندب، بالبحر الأحمر، وذكرت في بيان مقتضب، «إن الحادث وقع على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الصليف، مشيرة إلى أنها تجري التحقيق حول الحادث».

ونصحت هيئة العمليات البحرية البريطانية السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر.

وأضافت «إن المدمرة «يو اس اس لابون» التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر «أسقطت أربع طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وكانت تحلق باتجاه السفينة الحربية الأمريكية»، مضيفة أنه «لم تقع إصابات أو أضرار».

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