بايدن يطالب بعدم مهاجمة حزب الله

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وأضاف نتنياهو «هذا ليس صحيحا.. قراراتنا في الحرب تبنى على اعتباراتنا العملية ولن أتوسع في ذلك»، دون أن يذكر تفاصيل بشأن تلك التقارير.
وشدد نتنياهو، على أن تصرفات إسرائيل لا تمليها ضغوط خارجية».
وقال «القرار الخاص بكيفية استخدام قواتنا هو قرار مستقل للجيش وليس لأحد غيرنا».
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