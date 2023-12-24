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بايدن يطالب بعدم مهاجمة حزب الله

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقنع نتنياهو بعدم مهاجمة جماعة حزب الله في لبنان بسبب مخاوف من أن تشن هجوما على إسرائيل.

وأضاف نتنياهو «هذا ليس صحيحا.. قراراتنا في الحرب تبنى على اعتباراتنا العملية ولن أتوسع في ذلك»، دون أن يذكر تفاصيل بشأن تلك التقارير.

وشدد نتنياهو، على أن تصرفات إسرائيل لا تمليها ضغوط خارجية».

وقال «القرار الخاص بكيفية استخدام قواتنا هو قرار مستقل للجيش وليس لأحد غيرنا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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