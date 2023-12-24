شكرا لقرائتكم خبر بايدن يطالب بعدم مهاجمة حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقنع نتنياهو بعدم مهاجمة جماعة حزب الله في لبنان بسبب مخاوف من أن تشن هجوما على إسرائيل.

وأضاف نتنياهو «هذا ليس صحيحا.. قراراتنا في الحرب تبنى على اعتباراتنا العملية ولن أتوسع في ذلك»، دون أن يذكر تفاصيل بشأن تلك التقارير.

وشدد نتنياهو، على أن تصرفات إسرائيل لا تمليها ضغوط خارجية».

وقال «القرار الخاص بكيفية استخدام قواتنا هو قرار مستقل للجيش وليس لأحد غيرنا».