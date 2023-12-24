الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يكون عيد الميلاد موعدا لوقف ‏العدوان على شعبنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن أمله بأن يكون عيد الميلاد هذا العام موعداً لوقف الحرب والعدوان على الشعب في غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار للشعب الفلسطيني والشعوب كافة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله، في كلمته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي اليوم (الأحد)، إن «شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة؛ بل إنها قاب قوسين أو أدنى».

وأضاف أن «نهر الدماء والتضحيات الجمة والعذابات والصمود البطولي لشعبنا على أرضه، هو الطريق نحو الحرية والكرامة».

وأكد عباس مواصلة النضال لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني «في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة».

وترحَّم عباس «على أرواح الشهداء الأبرار»، وتمنى «الشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى البواسل، وأن ننال الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطننا فلسطين».

واندلعت الحرب في قطاع غزة قبل نحو 3 أشهر، إثر هجوم غير مسبوق من حركة «حماس»، بعد اقتحام مقاتليها الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل، وأدى ذلك إلى مقتل نحو 1140 إسرائيلياً، وخطف 250 شخصاً لا يزال 129 منهم محتجزين في القطاع، وفق سلطات الدولة العبرية.

وأدى القصف الإسرائيلي الانتقامي بآلاف القنابل براً وبحراً وجوا إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 53 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».