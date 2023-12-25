شعبة المواد الغذائية تعلن انتهاء أزمة السكر.. وانخفاض سعره في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أعلن حازم المنوفي، عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن انتهاء أزمة السكر، مشيرًا إلى أنه تم توفيره في الأسواق بنسبة 75%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد أنه لابد من مراقبة الأسواق وضبط الحركة فيه لمتابعة الأسعاروعدم التلاعب بها والتأثير على المواطن المصري، لافتًا إلى أن كافة السلع متوفرة بالأسواق ولا وجود نقص بها.

وأكد عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه بدءا من شهر يناير من العام المقبل 2024، تشهد أسعار السكر انخفاضا ملحوظا، يأتي ذلك مع بدء موسم حصاد قصب السكر ثم موسم حصاد البنجر في شهر فبراير المقبل ، مبينا أنه لا يوجد أزمة في توفير السلع.

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