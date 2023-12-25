حماس: مجزرة مخيم المغازي امتداد لحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في مخيم المغازي في جريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين.

وأوضحت حماس أن قصف الاحتلال الإسرائيلي الغادر والجبان ضد الآمنين محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة بايدن شريكه الأول في إجرامه وعدوانه.

سبق وأن قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران، اليوم الأحد، إن أغلب الشهداء الذين وصلوا من مخيمي المغازي والبريج من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكدت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم المغازي وسط القطاع إلى 70 شهيدا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن ما يحدث في مخيم المغازي إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ بالسكان.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الأحد، سقوط أكثر من 66 شهيدا وعشرات الإصابات في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.