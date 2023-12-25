شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية التجمع" تناقش مشروع قانون لإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات والان مع تفاصيل الخبر
وطرح الحضور عدد من المشكلات التي يواجهها خريجي كلية الحاسبات والمعلومات والتخصصات المماثلة وأهمية التنظيم النقابي لهذه الفئة الهامة وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني والأمن القومي المصري.
وشارك في اللقاء من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والمنعنيين مهندس محمد عبد الرازق، مهندس فتحي أبو زيد، مهندس عمرو أحمد عبد الرؤوف ومهندس وليد شريف وعبر الهاتف الدكتور محمد الدسوقي - استشاري هندسة البرمجيات والدكتور أحمد شرف الدين - رئيس الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات.
وتم الاتفاق على عقد "برلمانية التجمع" جلسات استماع أخرى للخروج بصيغة تشريعية متوازنة تحقق مصالح خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والتخصصات المماثلة والعاملين في هذا القطاع الهام.
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