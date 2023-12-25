"يونيسف": خطر الموت جوعا أصبح حقيقيا في غزة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن "خطر الموت جوعا أصبح حقيقيا في قطاع غزة".

وأضافت المنظمة الأممية في تدوينة نشرتها على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "أطفال وأسر غزة يواجهون الآن العنف من الجو، والحرمان من الأرض وسط توقعات أن الأسوأ لم يأت بعد".

كما دعت "يونيسف" إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع الأطفال والأسر المحتاجة في غزة".