أربعة قتلى في ضربات روسية متواصلة على خيرسون في جنوب أوكرانيا

قتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بجروح في ضربات روسية استهدفت ليل السبت الأحد وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا التي تقصفها قوات موسكو بشكل شبه يومي، بحسب ما ذكرت السلطات المحليّة.

وذكر حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إنّ "الجيش الروسي قصف الليلة الماضية وسط خيرسون". وأوضح أنّ "قذيفة أصابت مبنى سكنياً" ممّا أدّى إلى مقتل "رجل يبلغ من العمر 87 عاماً وزوجته البالغة من العمر 81 عاماً". وأضاف أنّ القذيفة أسفرت أيضاً عن إصابة شخص آخر "يبلغ من العمر 54 عاماً بارتجاج دماغي بسبب الانفجار وبجروح في ساقه".

وفي قصف ثان استهدف مكاناً آخر في وسط مدينة خيرسون، عثرت فرق الطوارئ "على جثة رجل أثناء إزالتها الأنقاض"، وفق المصدر نفسه.

وبحسب حاكم المنطقة فإنّ حصيلة الضربات الروسية على خيرسون خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت "أربعة قتلى وتسعة جرحى، بينهم طفل".

وأكّد الحاكم أنّ "الجيش الروسي قصف في خيرسون مناطق سكنية ومنشآت طبية ومؤسّسة تعليمية وبنى تحتية حيوية"، من دون مزيد من التفاصيل بشأن حجم الأضرار المادية.

ودان الرئيس فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي "التفجيرات الوحشية"، ووعد بأن تعمل "كل الخدمات الضرورية ورجال الإنقاذ لدينا على مدار الساعة لاستعادة إمدادات الكهرباء".