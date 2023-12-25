خارجية إيران تستدعي القائم بالأعمال الروسي للاحتجاج على بيان بشأن الجزر الثلاث

استدعت وزارة الخارجية في طهران القائم بالأعمال في السفارة الروسية للاحتجاج على بيان صدر مؤخراً عن موسكو ودول عربية، يدعو إلى إجراء محادثات بشأن ثلاث جزر تطالب بها الإمارات وتعتبرها إيران جزءاً من أراضيها.

واوضحت وزارة الخارجية الإيرانية إنّها استدعت القائم بالأعمال في طهران، في غياب السفير الروسي، لتقديم "مذكرة احتجاج" بشأن مضمون البيان المشترك. وأضافت أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أيّ ادعاء من أيّ طرف في هذا الصدد مرفوضاً وغير مقبول".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنّ الجزر "جزء لا يتجزّأ من الأراضي الإيرانية". وأضاف "نحن لا نجامل أحداً حول سيادة إيران على أراضيها".

وجاء الاستدعاء السبت بعد أيام على توقيع موسكو إعلانا مشتركا خلال منتدى التعاون العربي الروسي الذي عُقد في المغرب، "يدعم الحلول والمبادرات السلمية" لحلّ النزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وكانت إيران قد استدعت السفير الروسي في تموز للاحتجاج على بيان مماثل وقّعته موسكو والدول العربية.

وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الذي يمرّ عبره خمس إنتاج النفط العالمي.