الخارجية السعودية ترحب بخارطة طريق المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلام في اليمن

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الخارجية رحبت بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام".

وأضافت الوزارة أنها تؤكد مجددا "على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق".