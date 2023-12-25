انفجار قارورة غاز في منطقة الشياح المصبغة واندلاع حريق في المبنى

دوى صوت انفجار في منطقة الشياح شارع المصبغة، تبين انه ناتج عن انفجار قارورة غار في احد المنازل، ولا معلومات عن وجود إصابات. وقد حضرت فرق الدفاع المدني وعملت على اخماد الحريق.

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