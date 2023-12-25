عضو بالكنيست الاسرائيلي: لن نقضي على حزب الله ونحن نقدم وعودًا كاذبة سنستمر في العيش في بلد لا يزال مهددًا

انتقد نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست يائير غولان، أداء وزير الدفاع يوآف غالانت وسير المعارك في قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، داعيا إلى إجراء انتخابات “في أسرع وقت ممكن”.

وشرح غولان الوضع في الميدان في قطاع غزة من وجهة نظره بناءً على المعطيات في مقابلة مع صحيفة “معاريف” العبرية، توصل فيها إلى “حقيقة مفادها أن هدف السلطات الإسرائيلية المعلن حول القضاء على حماس يتعارض مع إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة“، لافتا إلى “التكاليف الباهظة” لهذه الحرب على إسرائيل نفسها.

وفي تحليله للموقف والأحداث، قال غولان: “ما يزعجني ليس القتال نفسه، بمعنى هل نحن في الوحل؟.. لأنه توجد مهام، وللأسف تكاليف أيضًا”. وأعرب عن اعتقاده بأن “المشكلة الرئيسية هي أن المستوى السياسي لا يوضح ما هي أهداف الحرب.. والقول إنه سيتم سحق حماس لا يكفي”، وتساءل: “ماذا سيحدث في غزة بعد سحق حماس؟”.

ولفت الى انه “إذا كان الهدف رقم واحد في نظري هو الالتزام الأخلاقي لدولة إسرائيل تجاه المختطفين الإسرائيليين في غزة وإعادتهم إلى وطنهم أولا، فإنني أتوقع أن يتجلى ذلك على أرض الواقع”، ومضى غولان متسائلا: “هل لدينا إنجازات معينة ونوع من التقدم؟ في الوقت الحالي، لا أرى ذلك”، مضيفا: “التحرك العسكري النشط الذي يشارك فيه عدد غير قليل من الألوية والفرق، لا أرى إلى أين سيؤدي في النهاية”.

ورأى أنه “في النهاية، عندما يقول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن السلطة الفلسطينية لن تدخل قطاع غزة، فمن بقي إذن؟ هل هذا يعني أننا سنتولى إدارة قطاع غزة؟”.

وشدد على أنه “ينبغي التأكيد بطريقة واضحة للغاية، أن إسرائيل تخوض حربًا يقاتل من أجلها خيرة أبنائها وبناتها ويضحّون بحياتهم دون أي أهداف حربية، وهذا أمر صادم”، وقال: “ليس هناك شك في أن الضرر الذي لحق بحماس جسيم، ومع استمرارنا في القتال، فإن هذا الضرر سيتعمّق، ولكن على الدولة والحكومة الجادّة أن تقول: ماذا بعد؟، ماذا سيحدث في اليوم التالي؟”. ومفترضًا القضاء على حماس تساءل: “ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وكيف يتناسب هذا الأمر مع إطلاق سراح المختطفين؟”. وحول ذلك قال: “في نهاية المطاف، لن يكون هناك أي اتفاق دون أن تدرك حماس أن السيف قد تم نزعه من حلقها، لذلك إذا كان الهدف هو: سندمر حماس وأيضًا الإفراج عن المختطفين، فلا يمكن أن تتماشى الأمور”.

وتطرق غولان لتهديد “حزب الله” شمال إسرائيل قائلا: “نحن لا نقول الحقيقة لمواطنينا، ولن نقضي على حزب الله، وسيتعين علينا إعادة الناس إلى المستوطنات والكيبوتسات والموشافيم وكريات شمونة وشلومي، كيف سيحدث هذا بالضبط؟”. وأضاف: “نحن نقدم وعودًا كاذبة، سنستمر في العيش في بلد لا يزال مهددًا، ونحن بحاجة إلى قيادة تقول الحقيقة لشعبها”. وتابع: “اليوم يرفض رجال الدولة الذين يفترض أنهم يتولّون قيادتنا أن يقولوا ما هي أهداف الحرب وكيف يرون أنها تتطور، إنه أمر صادم”.