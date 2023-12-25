طقس الغد غائم جزئيا مع امطار خفيفة متفرقة فجراّ دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يخف تأثير المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائية باردة عن لبنان وينحسر تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم الاحد .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع امطار خفيفة متفرقة فجراّ دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط خلال النهار في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على الجبال . نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية ليلاً. يتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بينما تنخفض فجراً في الداخل .

الأربعاء: قليل الغيوم في مختلف المناطق بينما يكون الطقس غائماً جزئياً جنوب شرق البلاد فترة بعد الظهر مع تساقط امطار خفيفة بسبب منخفض جوي فوق مصر و الأردن .

الخميس: قليل الغيوم مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.