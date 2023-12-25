المقاومة تقتل 9 جنود للاحتلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيينة، أن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية إسرائيلية في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون. وأكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مقاتليها لدبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105» على مشارف منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي «إن 9 جنود قتلوا في قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن للقتلى في العمليات القتالية هناك إلى 152 منذ الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع في 20 أكتوبر، وهذه الحصيلة هي من الأكبر منذ بدء الهجوم البري على القطاع.

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