انت الان تتابع خبر مسؤول أممي يدعو لإنشاء محكمة دولية تخص حرب غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إلى إنشاء محكمة دولية في حال لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.



وقال المسؤول الأممي، إن "ما يحدث في غزة نتيجة الإفلات المؤسسي من العقاب".

وأضاف إذا "لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.