وزيرالمغرب: السنة السادسة للمناطق تعاني من الجفاف

ياسر رشاد - القاهرة - يتجه المغرب، حيث تعتبر الزراعة قطاعا حيويا، للعام السادس على التوالي من الجفاف بسبب انخفاض هطول الأمطار في الأشهر الأخيرة المرتبط بتغير المناخ، حسبما قال وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة.

وأضاف وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة،"لقد دخلنا مرحلة حرجة بعد خمس سنوات متتالية من الجفاف لم تشهدها بلادنا من قبل".

وأضاف الوزير أن هطول الأمطار انخفض بنسبة 67 في المائة في الأشهر الأخيرة مقارنة بعام يعتبر طبيعيا ، وأن "الأشهر الثلاثة الأخيرة (من أكتوبر إلى ديسمبر) تظهر أننا نتجه إلى عام آخر من الجفاف".

في المغرب، توظف الزراعة ثلث السكان في سن العمل وتمثل 14٪ من صادرات البلاد.

وقد تفاقم الإجهاد المائي في المغرب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما زاد من تبخر المياه من السدود. تتوقع وزارة الزراعة ارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية بحلول عام 2050.

وقال السيد بركة إن خزانات الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ممتلئة حاليا بنسبة 23.5٪ فقط ، مقارنة ب 31٪ في نفس الوقت من العام الماضي ، وهو "وضع خطير للغاية".

وأضاف "آمالنا كبيرة للأشهر الثلاثة المقبلة التي (عادة) تكون الأكثر أمطارا في بلادنا".

وإذا تعذر ذلك، ستضطر السلطات المحلية في بعض المناطق إلى قطع إمدادات المياه، عادة في الليل.

وفي مواجهة الإجهاد المائي المتزايد، تراهن السلطات على مشاريع تحلية مياه البحر، مثل المشروع المقرر أن يبدأ البناء الشهر المقبل في الدار البيضاء، أكبر تجمع سكاني في البلاد مع أكثر من ستة ملايين نسمة.

بحلول نهاية عام 2027 ، يخطط المغرب لبناء سبع محطات لتحلية المياه بسعة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا.

ويوجد حاليا 12 محطة لتحلية المياه في البلاد، بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنويا، وفقا للبيانات الرسمية.