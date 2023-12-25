انتخاب المصرفي ثيام زعيما لائتلاف المعارضة في ساحل العاج

ياسر رشاد - القاهرة - انتخب المصرفي الإيفواري الفرنسي تيجاني تيام، زعيما للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في ساحل العاج ، وهو فوز يضعه في وضع يسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025.

وفاز ثيام، الرئيس السابق لبنك كريدي سويس العملاق المصرفي، بفارق مريح للغاية بنسبة 96.5 في المئة من الأصوات مقابل 3.2 في المئة لمنافسه جان مارك ياس، رئيس بلدية في أبيدجان المركز الاقتصادي، وفقا للنتائج التي أعلنت في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال ثيام: "بتواضع كبير أقبل المسؤولية التي قررت أن تعهد بها إلي".

وشارك أكثر من 6000 مندوب في التصويت في مؤتمر للحزب في العاصمة ياموسوكرو، كان تيام هو المفضل وحصل على دعم أغلبية كبيرة من مشرعي الحزب.

مع هذه الانتخابات، يأمل الحزب الديمقراطي (PDCI) في تجديد صورته بعد وفاة زعيمه السابق هنري كونان بيدي، في أوائل أغسطس عن عمر يناهز 89 عاما.

وكان الحزب في يوم من الأيام الحزب الشرعي الوحيد في ساحل العاج وحكم البلاد لعقود بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960 لكنه فقد السلطة بعد انقلاب عام 1999.

وتيام البالغ من العمر 61 عاما شخصية سياسية شابة نسبيا في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ويعود بعد أكثر من 20 عاما في الخارج.

"سيتعين على رئيسنا الجديد إعادتنا إلى العمل. سيتعين عليه إعطاء المزيد من المسؤوليات لشباب الحزب»، قال رئيس الحزب المؤقت فيليب كاوبلي-بوني، 91 عاما.

"لقد عوملنا كثيرا كحزب من كبار السن، من الإيجابي رؤية مرشحين شابين، إنه أمر لطيف»، قال أوهوي عاصي، عضو الكونغرس من غيغلو في الغرب.

كما اقترح الحزب، الذي يتطلع إلى العودة إلى السلطة في غضون عامين، دعم ترشيح ثيام لسباق 2025.

وقال ثيام: "سيكون عام 2025 عاما انتخابيا حاسما لحزبنا ، يجب أن نكون مستعدين".

«إذا كان ثيام هو مرشحنا، وهو ما آمل، سيكون لدينا القدرة على العودة إلى السلطة»، قال سيبريان كوفي، مندوب من سان بيدرو في الجنوب الغربي، يمكنه أن يبث حياة جديدة فيه."

وبعد أن كان حليفا للرئيس الحسن واتارا، يتولى السلطة منذ عام 2011، استعاد الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار مكانته في المعارضة في عام 2018 وقاطع الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

بعد أكثر من عقدين من مغادرته ساحل العاج في أعقاب انقلاب عام 1999 ، يعود ثيام بعد مهنة تجارية رفيعة المستوى.

في عام 1982 كان أول إيفواري يجتاز امتحان القبول في مدرسة البوليتكنيك في باريس ، والتي تخرج منها بعد ذلك بعامين قبل أن يبدأ حياته المهنية كمهندس.

ثم أمضى بضع سنوات مع شركة الاستشارات ماكينزي قبل أن تستغله القوى الموجودة في ساحل العاج.

وتوقفت مسيرته المهنية المبكرة كوزير في الحكومة في عام 1999 عندما أطاح انقلاب بالرئيس بيدي ولم يستعيد الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار السلطة منذ ذلك الحين.

ثم انتقل إلى القطاع الخاص في الخارج ، أولا مع شركة التأمين Aviva ثم كرئيس تنفيذي لشركة Prudential قبل أن يصبح رئيسا ل Credit Suisse في عام 2015.

وبعد أن قاد عملية إعادة هيكلة للبنك، تعرضت استراتيجيته التي حظيت بالإشادة في البداية لانتقادات بعد ثلاث سنوات متتالية من الخسائر وانخفاض سعر سهمه.

استقال في عام 2020 بعد فضيحة تجسس الشركات في البنك ، والتي نفى تورطه فيها.

ثيام هو أيضا ابن شقيق الرئيس الأول لساحل العاج الذي خدم لفترة طويلة ، ومؤسس PDCI ، فيليكس هوفويت بوانيي.