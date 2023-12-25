السفير محمد نصر الدين للنازحات السودانيات: عدم الإفراط في الوطن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الأفريقية “اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي”، أن مصر تعمل علي إنهاء الأزمة الراهنة والحرب الدائرة التي أضرت كثيرًا بدولة السودان الشقيقة.

وقال نصر الدين، خلال حديثه في جلسة الدعم النفسي للنازحات السودانيات، إن السودان من أكثر الدول الذى مارس عمله الدبلوماسي، معبرًا عن حزنه بما يحدث في الدولة مما دمر وخرب المؤسسات والمنازل وتحولت الدولة لطوفان من النيران.

وأضاف رئيس الجمعية الأفريقية “اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي”، أن من الضرورة الحفاظ علي السودان لأنه يلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا ومحوريًا في المنطقة، وعدم الانسياق وراء تقسيم البلاد.

أطلقت الجمعية الأفريقية “اللجنة القومية للأتحاد الأفريقي”، أمس السبت، برنامج إعلامي ونفسي لدعم السودانيات النازحات من الحرب القائمة قرابة شهور.

جاء ذلك بحضور الدكتورة آمنة فزاع مندوب عام الجمعية ورئيسة نادى المرآة الأفريقية، والكاتبة الصحفية السودانية عطيات حمزة، والأعلامية غادة الشريف مذيعة في ماسبيرو، والدكتورة اعتماد عبد الحميد خبير العلاقات الانسانية.

كما شارك في البرنامج المهندس ايمن فتحى رجل الأعمال المصري والاعلامي السوداني سيف البروف ولفيف من الشخصيات العامة والمعنيين بالشأن الأفريقي من جنسيات مختلفة.

ويأتي ذلك تحت إشراف المنتدى الافريقى للتنمية البشرية و تطوير الذات بالافريقية، و البرامج قطاع البيئة المجتمعات المستدامة بنادي المراة الأفريقية، والشبكة الإعلامية سودازول.

وشمل أولي برامج دعم وتمكين السودانيات المتضررات من الحرب، تحت شعار “تأثير الإعلام على الصحة النفسية نموذج المرأة السودانية”.

بينما الثاني برنامج مجتمعات مستدامة، تحت شعار "التمكين الاقتصادي للأسر الأفريقية: رحلة نحو المستقبل المستدام"، الذى يهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة للسيدات في مصر .

يهدف البرنامج إلى دعم مشاريع العمل الذاتي للأفراد، من خلال توفير التدريب والتوجيه اللازمين لإطلاق المشاريع وتنميتها بطريقة مستدامة، وكما يعمل البرنامج على توفير فرص عمل من المنزل، بهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة وتوفير فرص عمل للسيدات في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في مصر في ظل الظروف الراهنة، وتعتبر المرأة شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة، والتي تعزز الاستقلالية المالية والمشاركة الفعالة في اقتصاد البلدان.