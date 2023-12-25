المحكمة العليا في السنغال تؤيد حكما بالسجن على عمدة داكار

ياسر رشاد - القاهرة - أيدت المحكمة العليا في السنغال، حكما بالسجن صدر بحق عمدة دكار الذي أدين بقتل رجل خلال موجة من العنف السياسي في عام 2011.

ومع ذلك ، لن يتم سجن بارتيليمي دياس ، وهو معارض شرس للرئيس ماكي سال ، لأن عقوبته كانت مشمولة بالاحتجاز السابق للمحاكمة الذي قضاه.

الحكم الذي تم تأييده هو السجن لمدة ستة أشهر والسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

وقال محاميه، سيري كليدور لي، إن الحكم لن يكلف المعارض منصبه كعمدة للعاصمة، لكنه قد يهدد مقعده في الجمعية الوطنية.

أعلن رئيس المحكمة عبد الرحمن ضيوف، المحكمة ترفض الاستئناف الذي قدمه بارتيليمي توي دياس، عمدة داكار.

لم يكن مطلوبا من دياس حضور قراءة الحكم. ويتعين على دياس أيضا دفع 25 مليون فرنك أفريقي (حوالي 38 ألف يورو) لورثة ندياغا ضيوف.

وقد قتل بالرصاص في 22 ديسمبر/كانون الأول 2011 خلال هجوم على دار البلدية في ميرموز ساكري كور، إحدى بلديات العاصمة، على أيدي مؤيدين مزعومين للحزب الحاكم تحت رئاسة عبد الله واد آنذاك.

كان دياس عمدة تلك المنطقة من المدينة في ذلك الوقت.

ويتهم من هم في السلطة بإحياء هذه القضية لعرقلة محاولة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لرئيس بلدية داكار السابق وحليفه المقرب خليفة سال.

ولم ترد وزارة العدل على طلبات وكالة فرانس برس للحصول على معلومات حول عواقب حكم المحكمة.



