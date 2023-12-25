"صحة النواب": الفيروس المنتشر في مصر حالياً إنفلونزا موسمية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن متحور كورونا مثل كل المتحورات وهو أمر عادي ويحدث كل ٣ شهور وسيظل يوجد متحورات.

وأكد رئيس اللجنة، لمصرواوي، أن الفيروس المنتشر في مصر هي الإنفلونزا الموسمية العادية نتيجة التغيرات الجوية، وأن التقارير الرسمية الصادرة من معامل وزارة الصحة تؤكد ذلك.

وأوضح "حاتم"، أن المتحور كورونا الجديد ضعيف على الرغم من انتشاره السريع إلا أنه يتم الشفاء منه بسهولةـ ومضادات الفيروس متوفرة في المستشفيات والصيدليات، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يتخذوا التدابير الوقائية اللازمة.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة المصرية أنها لم ترصد ظهور أي حالاتإصابة بالمتحور الجديد لكورونا JN.1 بالوقت الحالي، داعية المواطنين،خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى سرعة الحصول علىالجرعة التعزيزية من اللقاحات التي توفرها الوزارة مجانًا بجميع وحداتها الصحية.

ودعا الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة،المواطنين لتلقى لقاحات الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الفيروساتالتنفسية، عقب تحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور المتحورالجديد JN.1، الذي صنفته على أنه متحوّر منفصل مثير للاهتمام ناتجعن السلالة الأم BA.2.86، نظرًا لسرعة انتشاره.