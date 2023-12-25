يبدأ من 10 جنيهات.. رئيس شعبة الخضروات: استقرار أسعار البصل داخل الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن مصر دولة زراعية، مبينا أن مصر تصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية.

وأضاف "النجيب"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي من ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحاصيل، مبينا أن هناك مبالغات كبيرة في بعض الأسعار التي يتم الإعلان عنها.

وأكد النجيب أن هناك وفرة في المحاصيل في بعض المحافظات خاصة في الصعيد، موضحًا أن سبب الأزمات الفترات الأخيرة في عدم توافر بعض السلع يرجع إلى جشع بعض التجار.

وأشار إلى أن السوق يشهد الآن استقرارًا في أسعار البصل، مبينًا أن سعر البصل الجديد يبدأ من 10 إلى 14 جنيها، لافتا إلى انتهاء أزمة البصل مع انخفاض سعره في الأسواق.

وأوضح :أنه لابد من وجود قاعدة تنظيمية للزارعة في مصر، بالإضافة إلى الخطوات الاستباقية لمواجهة مثل هذه الأزمات، مشيرا إلى أن هناك عدة تغيرات في الأسعار وهو ما يشعر به المواطن لكن هذا يعود إلى عدة عوامل والظروف التي يمر بها العالم.

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