"خلال عمليات النزوح".. الاحتلال يقصف الطرق الرابطة بين مخيمات وسط غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر، مساء اليوم الأحد، تصريحات تفيد بأن هناك قصف إسرائيلي مكثف يستهدف الطرق التي تربط بين مخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط قطاع غزة.

سبق وأن قالت إن أعدادًا كبيرة من سكان مخيم البريج بوسط قطاع غزة ينزحون من منازلهم لمراكز الإيواء مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال، اليوم الأحد، إن ما يحدث في مخيم المغازي إبادة لمربع سكني بأكمله.

وأشار القدرة إلى أن عدد الشهداء وصل إلى 70 لكن الرقم مرشح للزيادة مع وجود كثيرين تحت الأنقاض، مؤكدا أن هناك استهدافات مركزة للمنطقة الوسطى من قطاع غزة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدّعي أنها آمنة.

وأكدت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم المغازي وسط القطاع إلى 70 شهيدا.

وأوضح المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران، اليوم الأحد، إن أغلب الشهداء الذين وصلوا من مخيمي المغازي والبريج من الأطفال والنساء وكبار السن.

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في مخيم المغازي في جريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين.

وأوضحت حماس أن قصف الاحتلال الإسرائيلي الغادر والجبان ضد الآمنين محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة بايدن شريكه الأول في إجرامه وعدوانه.

وأكدت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم المغازي وسط القطاع إلى 70 شهيدا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الأحد، سقوط أكثر من 66 شهيدا وعشرات الإصابات في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.