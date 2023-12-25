النائب العام ينعي وكيل النيابة العامة محمد حمدي عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، محمد حمدي عبدالله مرسي وكيل النائب العام الذي وافته المنية، في حادث.

وأعرب النائب العام باسمه وباسم أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.