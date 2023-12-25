"أحدهم يحضن جثمانًا والآخر يحمل رضيعًا" مشاهد من مجزرة مخيم المغازي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، من غاراته الجوية وقصفه المدفعي الذي استهدف بعض المخيمات التي تأوي نازحين فلسطينيين في وسط قطاع غزة، من بينهم مخيم المغازي، ما أسفر عن سقوط 70 شهيدا في حصيلة أولية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال، اليوم الأحد، إن ما يحدث في مخيم المغازي إبادة لمربع سكني بأكمله.

وأشار القدرة إلى أن عدد الشهداء وصل إلى 70 لكن الرقم مرشح للزيادة مع وجود كثيرين تحت الأنقاض، مؤكدا أن هناك استهدافات مركزة للمنطقة الوسطى من قطاع غزة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدّعي أنها آمنة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر، مساء اليوم الأحد، تصريحات تفيد بأن هناك قصف إسرائيلي مكثف يستهدف الطرق التي تربط بين مخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط قطاع غزة.

سبق وأن قالت إن أعدادًا كبيرة من سكان مخيم البريج بوسط قطاع غزة ينزحون من منازلهم لمراكز الإيواء مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وأكدت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم المغازي وسط القطاع إلى 70 شهيدا.

وأوضح المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران، اليوم الأحد، إن أغلب الشهداء الذين وصلوا من مخيمي المغازي والبريج من الأطفال والنساء وكبار السن.

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في مخيم المغازي في جريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين.

وأوضحت حماس أن قصف الاحتلال الإسرائيلي الغادر والجبان ضد الآمنين محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة بايدن شريكه الأول في إجرامه وعدوانه.

ويقع مخيم المغازي، في منتصف قطاع غزة، تحده من الغرب قرية الزوايدة؛ ومن الشرق خط التحديد؛ ومن الشمال مخيم البريج؛ ومن الجنوب قرية المصدر، ويصفه البعض بأنه خاصرة قطاع غزة بالنسبة للمساحة بين خط التحديد وشاطيء البحر؛ حيث تبلغ المساحة حوالي 7 كيلومترات تقريباً، وهو واحد من أصغر المخيمات في غزة، سواء من حيث الحجم أو من حيث عدد السكان.