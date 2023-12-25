شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 149 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة، إلى ما لا يقل عن 149 شخصًا في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع قبل أسبوع.

وكان مركز الزلزال يمتد بين إقليمي قانسو وتشينغهاي في منطقة يقطنها العديد من أبناء قومية هوي الصينية.

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وكان قانسو الأكثر تضررًا من الزلزال.

تدمير 200 ألف منزل

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أكثر من 200 ألف منزل دُمرت، وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار.

وأدت الهزات الأرضية القوية إلى نزوح 145 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 117 شخصًا وإصابة 781 آخرين في الإقليم حتى 22 ديسمبر.

وفي تشينغهاي غربي قانسو، لقي 32 شخصًا حتفهم، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين حتى الساعة 11 مساء (1500 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.