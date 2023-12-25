البنك العربي الوطنيanb الاكثر بحثا بالسعودية بعد حصده لجائزة أفضل برنامج تدريبي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر البنك العربي الوطني anb محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع حصده لجائزة أفضل برنامج تدريبي للموظفين على رأس العمل للمنشآت العملاقة والكبيرة.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فإن جائزة البنك العربي تأتي ضمن جوائز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجائزة العمل بنسختها الثالثة.

وحصد البنك على الجائزة، تتويجاً لجهوده في تبني مبادرات وبرامج مبتكرة لاستقطاب وتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية من الجنسين.

وحصد البنك العربي الدولي على جائزته خلال حفل أقامته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكريم جهود القطاع الخاص من المنشآت المتميزة في مختلف مسارات الجائزة.



ومن جانبه سلم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الجائزة للأستاذ بدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك العربي الوطني anb بحضور عدد الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص.

يذكر أن البنك العربي الوطني anb يضع الكفاءات البشرية ضمن توجهاته الاستراتيجية عبر:

معادلة تجمع بين استقطاب الشباب السعودي .

تطوير مهارات الشباب السعودي وقدراتهم، مع الحرص على تطوير وتبني برامج محفزة إبداعية تدعم خطط البنك لصناعة التغيير في المشهد المصرفي السعودي.



و أطلق البنك في الفترة الأخيرة منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل والتطوير وعدة مبادرات مبتكرة من ضمنها برامج "الهاكثون" لتحفيز الابتكار والإبداع على صعيد العمل المصرفي، فيما نجح البنك في الارتقاء بنسب الموظفين السعوديين لترتفع من 93% في عام 2020 وصولاً إلى 96% في عام 2023.

كما سجل البنك العربي الوطني الآتي :

ارتفاعاً في عدد الكفاءات الوطنية المصرفية التي تشغل المواقع القيادية بنسبة 99% .

سجلت المرأة السعودية حضوراً متواتراً من بين نسبة الموظفين العاملين لدى البنك بنسبة بلغت %23.

أسهم البنك بتوفير 58 ألف فرصة تدريبية ضمن مبادرة "وعد" .

تبني البنك عدداً من البرامج ًالتأهيلية بالشراكة مع أفضل مراكز التدريب العالمية لتأهيل الشباب السعوديين من كلا الجنسين.