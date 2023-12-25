حزب الله نشر ملخصا لعملياته عند الحدود أمس الاحد

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 24-12-2023، وفقًا للتالي: - القطاع الشرقي: 1- الساعة 7:30 استهداف مرابض العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة. 2- الساعة 15:35 استهداف تموضع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة. - القطاع الغربي: 1- الساعة 14:50 استهداف مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وإصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكّدة كردٍّ على الإعتداءات الصهيونيّة المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية. 2- الساعة 15:15 استهداف موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة.

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