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الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

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د ب أ - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه جرى إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو - 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، في الساعة 00:9 صباحًا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، ودخلت إلى المدار المخطط لها بنجاح.

بيانات الأرصاد الجوية التجارية

وستستخدم الأقمار بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.

وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو - 1 إيه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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