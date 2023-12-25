شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 4 جراء إطلاق نار في هيوستن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخص وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار خلال مشاجرة خارج أحد النوادي الليلية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لما ذكرته الشرطة يوم الأحد.

وقالت ميجان هوارد مساعدة قائد شرطة هيوستن خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد "تبادل إطلاق النار" الذي اندلع في نحو الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد (0900 بتوقيت جرينتش)، حاول رجل الهروب إلى طريق الخدمة "حيث سقط متأثرًا بجراحه".

وذكرت هوارد أن الرجل، وهو شاب في العشرينيات من عمره، أُعلن وفاته في مكان الحادث، وفر 5 شبان من موقع إطلاق النار في شاحنة يبدو أنهم سرقوها، وفقًا لشبكة إيه بي سي نيوز.

إصابات غير مهددة للحياة

وتابعت هوارد أنه جرى نقل 4 رجال مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى، وأن 3 منهم يعانون إصابات غير مهددة للحياة، فيما يعاني الآخر إصابات خطيرة.

وقالت إن المسؤولين يعتقدون أن النادي الليلي كان ينظم مناسبة ليلة السبت، وتعمل السلطات على تحديد ما إذا كان المتورطون في إطلاق النار قد حضروا الحدث أم لا.