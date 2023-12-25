انتحار خبير من بعثة لمراقبة انتخابات الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - انتحر خبير بلجيكي في تكنولوجيا المعلومات كان موجوداً في العاصمة كينشاسا لدعم البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليل الجمعة السبت، حسبما علمت وسائل إعلام من مصادر دبلوماسية.

وانتحر الخبير بإلقاء نفسه من الطابق الثاني عشر في أحد فنادق العاصمة.

وأفادت الصحافة الكونغولية، صباح الأحد، بهذه الحادثة التي فُتح تحقيق بشأنها في كينشاسا.

في بروكسل، قال الاتحاد الأوروبي إنّه أُبلغ بهذا "الحادث المأساوي"، حسبما صرّحت متحدثة.

وأشارت إلى أنه "طالما أنّ التحقيق جارٍ في كينشاسا، لا يمكننا الإدلاء بتعليقات إضافية".

وأكدت مصادر دبلوماسية في كينشاسا بأنّ الانتحار ليس موضع شكّ.

وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى عاصمة الكونغو الديمقراطية بعثة مصغّرة من ثمانية مراقبين للانتخابات العامّة، التي نُظمت هذا الأسبوع.

كان خبير تكنولوجيا المعلومات، الذي انتحر في كينشاسا، جزءاً من فريق يدعم مهمّة المراقبين الثمانية.