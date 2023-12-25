اليوم.. غناء وباليه القدرات الخاصة بمواهب الأوبرا فى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

حيث يقدم الطلاب ذوي القدرات الخاصة من فصل الغناء العربي، تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه، تدريب وإخراج عايشة فؤاد حفلا في السابعة مساء اليوم 25 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والأغاني الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها مارش باليه كسارة البندق، مصر يا أول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، على قد حبنا، مسأله مبدأ، كان يا مكان، كوكب تاني، جت سليمة، اخر ايام الصيفية ،لسة هتحلى، ليلة عيد ، ولا أي كلام، فرصة تتغير وغيرها.

ويؤدي هذه الأعمال عددا من نجوم الأوبرا وهم: مصطفى عبد الرحمن ، حسن الكاف ، مروان احمد ، فريدة احمد ، استيفن روماني ، محمد ايمن ، عاصم محمد ، مريم طارق ، عز الدين سامح ، حنين سامح ، فرح محمد ،شرف احمد ، سلوان محمد، أميره عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمه ثابت وسهى مدحت.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.