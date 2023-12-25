المجلس الأعلى للمستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى: إغلاق كافة الطرق ومداخل البلدات لتواصل قصف حزب الله

اعلن المجلس الأعلى للمستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى، انه "تم إغلاق كافة الطرق ومداخل البلدات لتواصل قصف حزب الله".

ومساء أمس، أعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 24-12-2023، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 7:30 استهداف مرابض العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:35 استهداف تموضع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 14:50 استهداف مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وإصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكّدة كردٍّ على الإعتداءات الصهيونيّة المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية.

2- الساعة 15:15 استهداف موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة.